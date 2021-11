Acciao, sindacati Ex Ilva e Piombino proclamano sciopero il 10 novembre

(Teleborsa) - La definizione di un piano nazionale della siderurgia, investimenti e salvaguardia dell'occupazione. Queste le principali richieste alla base dello sciopero generale dei gruppiproclamato daper il prossimoLo stesso giorno è in programma una"Il tempo è scaduto", riporta l volantino dei sindacati di categoria che chiedono certezze sui piano industriali e tutele per i lavoratori diretti e dell'indotto, oltre che per il fondo sociale per dare garanzie occupazionali con la fase di decarbonizzazione."Lea fronte dell'ennesimo rinvio e della mancata convocazione da parte delper la presentazione dele l'– si legge nella comunicazione inviata alle due aziende – proclamano insieme alle segreterie territoriali e alle Rsu loconper la giornata di mercoledì 10 novembre. Si ricorda che l'insieme di queste due vertenze che non trovano una soluzione oramai da diversi anni, riguarda una platea di più di 25mila lavoratori tra diretti ed aziende in appalto, rinviare ulteriormente non è più sostenibile per i lavoratori e per il Paese intero".