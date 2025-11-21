Siderurgia, Piombino Metinvest Adria progetto di preminente interesse strategico nazionale

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri
di ieri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
, ha approvato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale
per il progetto di investimento estero "Piombino Metinvest Adria"
.
L’iniziativa prevede la realizzazione a Piombino di un’acciaieria di nuova generazione
a ciclo elettrico, con un investimento di 3,2 miliardi di euro
, sostenuto fino a un massimo di 323 milioni di incentivi statali. I lavori partiranno entro il 2026, con piena operatività entro il 2029.
"Con questo intervento rilanciamo Piombino e rafforziamo la siderurgia italiana: un investimento strategico che porterà sviluppo, occupazione qualificata e tecnologie sostenibili
in uno dei poli industriali più importanti del Paese", ha dichiarato il ministro Urso.
L’impianto potrà produrre oltre 2,7 milioni di tonnellate annue
e genererà 800 posti di lavoro diretti e 300 indiretti
, con priorità ai 785 lavoratori attualmente in cassa integrazione presso JSW Steel Italy Piombino. Verrà inoltre nominato un commissario straordinario per accelerare la realizzazione del progetto.