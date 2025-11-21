Milano 11:48
Siderurgia, Piombino Metinvest Adria progetto di preminente interesse strategico nazionale

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri di ieri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale per il progetto di investimento estero "Piombino Metinvest Adria".

L’iniziativa prevede la realizzazione a Piombino di un’acciaieria di nuova generazione a ciclo elettrico, con un investimento di 3,2 miliardi di euro, sostenuto fino a un massimo di 323 milioni di incentivi statali. I lavori partiranno entro il 2026, con piena operatività entro il 2029.

"Con questo intervento rilanciamo Piombino e rafforziamo la siderurgia italiana: un investimento strategico che porterà sviluppo, occupazione qualificata e tecnologie sostenibili in uno dei poli industriali più importanti del Paese", ha dichiarato il ministro Urso.

L’impianto potrà produrre oltre 2,7 milioni di tonnellate annue e genererà 800 posti di lavoro diretti e 300 indiretti, con priorità ai 785 lavoratori attualmente in cassa integrazione presso JSW Steel Italy Piombino. Verrà inoltre nominato un commissario straordinario per accelerare la realizzazione del progetto.
