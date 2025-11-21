Siderurgia, Piombino Metinvest Adria progetto di preminente interesse strategico nazionale

(Teleborsa) - Ildi ieri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato laper il progetto di investimento esteroL’iniziativa prevede laa ciclo elettrico, con un, sostenuto fino a un massimo di 323 milioni di incentivi statali. I lavori partiranno entro il 2026, con piena operatività entro il 2029."Con questo intervento rilanciamo Piombino e rafforziamo la siderurgia italiana: unin uno dei poli industriali più importanti del Paese", ha dichiarato il ministro Urso.L’impianto potràe genererà, con priorità ai 785 lavoratori attualmente in cassa integrazione presso JSW Steel Italy Piombino. Verrà inoltre nominato un commissario straordinario per accelerare la realizzazione del progetto.