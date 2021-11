Immobiliare, Starwood Capital investe nella crescita di Casafari

(Teleborsa) - La società di private equity, per alimentare il rafforzamento del network di annunci immobiliari in Europa, che collega più di 20.000 professionisti del real estate a 125 milioni di annunci immobiliari.CASAFARI ha quindii, includendo un investimento strategico da parte di un affiliato di Starwood Capital Group.Il nuovo finanziamento alimenterà gli investimenti nella scienza dei dati, nel prodotto e nelle capacità di ingegneria. Il capitale fresco sarà usato anche per espandere le operazioni in Germania a gennaio 2022 e lanciare le Portfolio Solutions, il nuovo servizio dei CASAFARI che permette agli investitori istituzionali di costruire i loro portafogli su misura di case in affitto unifamiliari."Il network di dati immobiliari di CASAFARI semplifica l'analisi di una vasta gamma di fonti di dati frammentati, consentendo agli investitori di trovare in modo efficiente case unifamiliari su larga scala", ha spiegato L, vicepresidente di Starwood Capital."Affrontiamo il caos e l'asimmetria informativa nel settore immobiliare attraverso un ecosistema organizzato ed efficiente abilitato dalla nostra tecnologia dati proprietaria e dall'AI", spiega, Co-CEO, Product and Data di CASAFARI, mentre il Ceo fondatoreanticipa che il nuovo servizio Portfolio Solutions "si è già assicurato mandati per più di 250 milioni di dollari da investire in singole unità in affitto a lungo termine".