DHH, fondo gestito Alkemia Capital Partners acquista il 4,73% del capitale

DHH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha(private investment in public equity) gestito da, ad un prezzo di 14,8 euro per azione. Il fondo ha anche comprato ai medesimi valori ulteriori 130.538 azioni da Antonio Baldassarra, Matija Jekovec e da altri azionisti, arrivando a detenere complessivamente ilL'operazione permette a DHH di aggiungere ai soci un, che porta le proprie competenze a sostegno dello sviluppo del progetto imprenditoriale di DHH, si legge in una nota.Il fondo entrato nel capitale è stato recentemente avviato da Alkemia Capital Partners SGR con la, ed è focalizzato in operazioni di investimento in aziende quotate con capitalizzazioni tra 50 milioni e 500 milioni di euro ed operanti in settori ad alto tasso di innovazione."Durante i nove anni dalla sua concezione, DHH si è trasformata da una semplice idea su carta in una multinazionale tecnologica di rilievo nel suo settore - ha commentato ildi DHH- Questo sviluppo è stato possibile grazie al reinvestimento di capitali propri, al sostegno delle banche nelle operazioni di M&A, e alla fiducia e pazienza degli investitori che hanno supportato il nostro progetto imprenditoriale. Riteniamo ora essenziale presentare la storia e le prospettive di DHH a un pubblico di investitori più vasto, sia in Italia che a livello internazionale, per assicurare che la valutazione delle nostre azioni rifletta accuratamente la performance dell'impresa e per poter, se necessario,"."DHH è per noi una azienda dalche è attiva in un settore a forte crescita a livello globale, che ha dimostrato negli anni una forte crescita organica oltre alla capacità di acquisire aziende che ampliassero la propria presenza geografica oltre che l'offerta di prodotti e servizi - dichiara- Con il nostro investimento intendiamo offrire a DHH maggiore potenziale per ampliare la sua presenza sui mercati italiani ed esteri e consolidare la sua leadership nel mercato tecnologico".