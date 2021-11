Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 35.914 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.614 punti. Leggermente positivo il(+0,35%); pressoché invariato l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,59%) e(+1,46%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,63%),(+2,61%),(+2,06%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+8,83%),(+8,49%),(+4,98%) e(+4,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,07%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:15: Occupati ADP (atteso 400K unità; preced. 568K unità)14:45: PMI composito (atteso 57,3 punti; preced. 55 punti)14:45: PMI servizi (atteso 58,2 punti; preced. 54,9 punti)15:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,2%)15:00: ISM non manifatturiero (atteso 62,1 punti; preced. 61,9 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,27 Mln barili)12:30: Challenger licenziamenti (preced. 17,9K unità).