Mercato americano positivo dopo smentita di Trump su Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

finanziario

energia

Johnson & Johnson

Caterpillar

Merck

Goldman Sachs

Amazon

Intel

Chevron

Warner Bros Discovery

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

Amgen

ASML Holding

ANSYS

Micron Technology

Constellation Energy

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, dopo che Donald Trump ha smentito di voler licenziare il presidente della Fed Jerome Powell. Iltermina a 44.255 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.264 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,1%); guadagni frazionali per l'(+0,33%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,22%) e(+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,84%.del Dow Jones,(+6,19%),(+2,04%),(+1,12%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.(+4,66%),(+3,51%),(+2,87%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,33%.Scende, con un ribasso del 4,69%.scende del 3,06%.Calo deciso per, che segna un -3,08%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PhillyFed (atteso -1,2 punti; preced. -4 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. -0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 233K unità; preced. 227K unità)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,9%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)16:00: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti).