Sabaf sale al 100% del capitale di di C.M.I.

Sabaf

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha perfezionatodall'azionista di minoranza Starfire s.r.l. (gruppo Guandong Xingye Investment). Il corrispettivo è stato pari a 4.743.000 euro.Sabaf S.p.A. aveva acquisito il 68,5% di C.M.I. a luglio 2019 e un'ulteriore quota del 15.75% a settembre 2020. Grazie alla transizione annunciata oggi, Sabafdel capitale dell'azienda attiva nella produzione di cerniere per elettrodomestici (principalmente lavastoviglie e forni). Il Gruppo C.M.I. - con sede a Valsamoggia (Bologna) - prevede di chiudere il 2021 con vendite a 43 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al 2020 e al 2019.