Volocity, Govigli (Atlantia): "Standard sicurezza al top. In futuro anche a guida autonoma"

Atlantia

(Teleborsa) -, il taxi volante sviluppato da Volocopter e scelto da ADR e dalla controllanteper la mobilità aerea urbana,. Il velivolo, sarà visibile sino al 4 novembre, agli occhi dei passanti e dei curiosi., ci ha parlato di come funziona questo velivolo e delle sue caratteristiche tecniche."E' un veicolo che sembra un giocattolo maapprofonditi per definire qualsiasi dettaglio. E' tutt'altro che un giocattolo", ha sottolineato il manager di Atlantia, aggiungendo "teniamo presente che questo oggetto per poter volarecon gli stessi livelli di qualità di un qualsiasi velivolo di una compagnia aerea su cui oggi noi voliamo molto tranquillamente. Quindi"Questo, in particolare, è un.- ha spiegato - La pala dell'elicottero quando gira non fa solo un movimento circolare, ma si muove in modo ondulatorio per garantire lo spostamento nelle varie direzioni, mentre qui ilin avanti, indietro, laterale è garantito da fatto che, quindi per dare uno spostamento in una direzione o nell'altra semplicemente si dà più o meno potenza ad un rotore rispetto ad un altro e tutto in maniera automatica"."E' un, i rotori sono quindi motori elettrici, tutti individuali ed autonomi l'uno dall'altro, alimentati da un"."Il Volocity - ha affermato Govigli - è un velivolo che, più i 200 kg di massa trasportata previsti per passeggeri bagagli. Ovviamente in un taxi non può non esserci un portabagagli, specialmente chi atterra a Fiumicino avrà un bagaglio da trasportare e questo è l'alloggiamento"., quindi il sedile di sinistra sarà equipaggiato con una strumentazione assimilabile a quella di un elicottero.- ha sottolineato il Chief innovation officer di Atlantia - il velivolo diventerà, con dei piloti come quelli che vediamo nei film, in una stanzetta che pilotano i droni, e insarà un, quindi sarà guidato da un computer. Questo è il sistema che si avrà quando il cielo sarà solcato da un numero importante di velivoli di questo tipo, perché non ci potremo permettere errori umani, ildi velivoli sopra la nostra testa".Parlando delladel taxi volante, Govigli ha affermato "per poter supportare la guida autonoma in un velivolo di questo tipo, ma dovremo vedere se nei tempi che a noi interessano il 5G sarà disponibile ovunque lungo la tratta che Volocity percorrerà e, specialmente, alle quote che a noi interessano, perché questo, che è una quota di volo che oggi non è regolamentata ed in cui ilLa scelta - ha concluso il manager - sarà fare "per garantire la copertura oppure pensare a qualcos'altro, ma la guida autonoma sarà solo l'ultimo passo".