Moody's porta rating Saipem a Ba3 con outlook stabile

Saipem

(Teleborsa) - Moody's Investors Service ha rivisto il corporate family(CFR) die il rating del programma MTN senior della controllata Saipem Finance International a Ba3 da Ba2. L'outlook su Saipem e Saipem Finance International è passatoNel motivare il taglio Moody's ha fatto riferimento ad uned alle persistenti, ma vengono citati come elementi positivi ile l'importanza di Saipem per l'economia italiana.Nonostante le metriche creditizie attualmente deboli, il CFR Ba3 con outlook stabile è supportato principalmente daldi Saipem, che fornisce una certa visibilità dei ricavi, nonostante le incertezze sulla tempistica dei progetti. Il portafoglio ordini si è attestato su un livello elevato di circa 22 miliardi a fine settembre 2021 escluse le entità non consolidate, circa 1 miliardo in più rispetto a fine 2019.L'agenzia di rating sottolinea che, dall'inizio della pandemia, Saipem non ha avuto grandi progetti cancellati e haal di fuori del tradizionale settore del petrolio e del gas, grazie a vari progetti infrastrutturali e progetti rinnovabili.