Buzzi corre con risultati e ok USA a piano infrastrutture

Buzzi Unicem

FTSE MIB

società attiva nel settore del cemento

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,10% dopo che venerdì il gruppo ha comunicato i risultati dei primi nove mesi . A fare da assist al titolo contribuiscono anche le notizie giunte, la scorsa settimana, dagli USA, il principale mercato del gruppo attivo in cemento, calcestruzzo preconfezionato e aggregati naturali: la Camera USA ha approvato il piano di investimenti in infrastrutture da circa 1.000 miliardi di dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,61 Euro. Primo supporto visto a 20,14. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,89.