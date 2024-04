Buzzi, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Buzzi

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, confermando lasul titolo a "", dopo la pubblicazione di risultati 2023 sopra le attese.Gli analisti scrivono che il management ha evidenziato loin un contesto che rimane difficile sul fronte dei volumi (soprattutto nel segmento residenziale che non è atteso rimbalzare nel 2024) con dinamiche invece di prezzo che rimangono favorevoli in tutte le aree geografiche (seppur con alcune pressioni). Sul fronte dei costi dell'energia e del fuel, la società si aspetta una stabilizzazione nel corso d'anno con pieno beneficio del calo di queste componenti nel 2025 (anche per effetto dell'hedging: c50% sull'energy nel 2024).Inoltre, il CEO ha indicato come l'introduzione delfornisce uno(che sarà potenzialmente utilizzabile tra due anni) in caso dipermettendo alla famiglia Buzzi (fully commited) di mantenere il controllo della società anche nel caso di deal con carta. Strategicamente il focus rimane sulle aree dove la società è attualmente presente (interesse soprattutto per US, Messico e Brasile).Per il, il broker si aspetta un EBITDA recurring di 1.184 milioni di euro (-4% YoY), un utile netto di 896 milioni di euro e una cassa netta di circa 1,3 miliardi di euro (o circa il 18% dell'attuale market cap).