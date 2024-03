Buzzi, utile 2023 vola a 967 milioni di euro. Introduce voto maggiorato

Buzzi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha chiuso ilconconsolidati pari a 4.317 milioni di euro, in crescita del 8,1% (+11,1% a cambi costanti), grazie alla positiva dinamica dei prezzi che ha più che compensato un andamento poco brillante dei volumi. Risultato senza precedenti nella storia del gruppo in termini di, che si assesta a 1.243 milioni di euro, in aumento del 40,7% (+45,2% a cambi costanti). L'è stato di 966,8 milioni di euro (458,8 milioni nel 2022), con ildella società che ammonta a 966,5 milioni di euro.Laè pari a 1.050 milioni di euro (575 milioni di euro nel 2022), grazie agli eccezionali risultati operativi e un assorbimento di circolante più contenuto. Ladel gruppo a fine 2023 si è confermata positiva, attestandosi a 798 milioni di euro, rispetto ai 288,2 milioni di euro di fine 2022. Nell'esercizio appena trascorso, il gruppo ha distribuito dividendi per 83,3 milioni e pagato investimenti per complessivi 311,1 milioni, di cui circa 47 milioni dedicati ai programmi di decarbonizzazione e al miglioramento delle performance ambientali.All'assemblea degli Azionisti, fissata in unica convocazione per il giorno 9 maggio 2024, sarà proposto undi 0,60 euro per ogni azione (+33% rispetto al 2022). Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal 22 maggio 2024 (con data stacco 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).Proposta l'introduzione del, nel limite massimo di due voti per azione.