Mercati europei deboli. Milano argina le vendite

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,19%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,28%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,94 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,39%,avanza dello 0,48%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,21% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.340 punti.Poco sotto la parità il(-0,25%); sui livelli della vigilia il(-0,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,25%),(+0,97%),(+0,89%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,68%.Calo deciso per, che riporta un -2,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.del FTSE MidCap,(+4,18%),(+1,91%),(+1,25%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,3%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -8,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%).