Cina, boom dell'export a ottobre. Sopra attese

(Teleborsa) - Segnali incoraggianti sono arrivati nel fine settimana, dalla bilancia commerciale cinese, con l'accelerazione delle esportazioni in ottobre.Nel dettaglio, l'ha registrato un balzo del 27,1% su base annua, a 300,2 miliardi di dollari, meglio della crescita del 24,5% attesa dagli analisti. Lesi sono attestate a 215,7 miliardi, in rialzo del 20,6% su base annua.Il risultato è stato undi 84,5 miliardi in aumento rispetto ai 66,8 miliardi di dollari di attivo del mese precedente. Il surplus nei confronti degliè sceso leggermente a 40,7 miliardi contro i 42 miliardi di settembre. Nei confronti dell', si è attestato a 25,9 miliardi di dollari.