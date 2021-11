Fenix Entertainment, accordi con ILBE e WWPS per 10,5 milioni di euro

Fenix Entertainment

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha sottoscrittocon(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan, e la statunitense WWPS.TV aventi ad oggetto l'acquisizione da parte di queste ultime dei diritti di sfruttamento a livello mondiale, esclusa Italia e territori in lingua italiana, di due nuovi capitoli della saga di film natalizi prodotti da Fenix:"Fenix Entertainment è diventato in pochi anni un player in grado di collaborare con moltissimi interlocutori per sviluppare prodotti di qualità che possono essere esportati nei mercati di tutto il mondo - ha commentatodi Fenix - La produzione audiovisiva in Italia tende a concentrare gli sforzi per la realizzazione di prodotti che abbiano sbocco principalmente sul mercato nazionale, mae a tutte le piattaforme, al fine di avere una scalabilità importante".In particolare, sono stati sottoscrittiper 2.753.456 e 2.560.138 euro per la vendita dei diritti di sfruttamento per gli Stati Uniti, Canada e paesi europei per un corrispettivo di 5.313.595 euro eper 2.590.464 euro per la vendita dei diritti di sfruttamento mondo escluso Italia, Stati Uniti, Canada e paesi europei per un corrispettivo di 5.180.928 euro. Ilsarà pari a 6.796.224 euro per A day with Santa e di 6.474.028 euro per Detective for Santa e avranno impatto economico nell'esercizio 2021, sottolinea Fenix Entertainment in una nota.