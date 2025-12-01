BasicNet completa l'acquisizione di Woolrich. Linee di credito per 90 milioni da Unicredit

BasicNet

Unicredit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, hadei diritti sule del 100% di Woolrich Europe, società che ne cura la distribuzione e il retail.In esecuzione degli accordi concernenti l'operazione: l'acquisizione è stata completata tramite TOW - società interamente controllata daBasicNet - che detiene l'intero capitale sociale di Woolrich Europe. Non è previsto che queste siano oggetto di fusione; il corrispettivo, pari a 40 milioni di euro, è parzialmente regolato per 12 milioni mediante il trasferimento ai venditori di 1.200.000 azioni proprie di BasicNet;, in qualità di partner strategico, mandated lead arranger e sole lender ha messo a disposizione duea medio-lungo termine, rispettivamente a beneficio di BasicNet e TOW, e una linea revolving, a beneficio di Woolrich Europe, per un totale di; Woolrich Europe continuerà a distribuire il marchio Woolrich per l'Europa