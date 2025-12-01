Milano 17:35
BasicNet completa l'acquisizione di Woolrich. Linee di credito per 90 milioni da Unicredit

(Teleborsa) - BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha dato esecuzione all'acquisizione dei diritti sul marchio Woolrich per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe, società che ne cura la distribuzione e il retail.

In esecuzione degli accordi concernenti l'operazione: l'acquisizione è stata completata tramite TOW - società interamente controllata da
BasicNet - che detiene l'intero capitale sociale di Woolrich Europe. Non è previsto che queste siano oggetto di fusione; il corrispettivo, pari a 40 milioni di euro, è parzialmente regolato per 12 milioni mediante il trasferimento ai venditori di 1.200.000 azioni proprie di BasicNet; Unicredit, in qualità di partner strategico, mandated lead arranger e sole lender ha messo a disposizione due linee di credito a medio-lungo termine, rispettivamente a beneficio di BasicNet e TOW, e una linea revolving, a beneficio di Woolrich Europe, per un totale di massimi 90 milioni di euro; Woolrich Europe continuerà a distribuire il marchio Woolrich per l'Europa
