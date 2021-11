BTP Futura, domanda secondo giorno oltre 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Alla chiusura della seconda giornata di offerta, ilanni ha raccolto 1,009 miliardi di euro, per 24.401 contratti conclusi. Sommati ai 958 milioni del primo giorno , portano il. La raccolta degli ordini, direttamente sul mercato dedicato alle obbligazioni di Borsa Italiana, proseguirà fino a venerdì 12 novembre, salvo chiusura anticipata, ma non prima del terzo giorno che cade mercoledì 10 novembre.La quarta emissione del BTP Futura, come comunicato dal MEF , avràdello 0,75% dal primo al quarto anno, dell'1,25% dal quinto all'ottavo anno e dell'1,70% dal nono al dodicesimo anno. Tra le caratteristiche dell'emissione ci sono la tassazione agevolata tipica dei titoli di stato al 12,5%, l'esenzione dalle di tasse di successione e l'assenza di commessioni di collocamento.