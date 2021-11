Future USA contrastati. Focus su trimestrali

Walt Disney

Qualcomm

Uber

General Electric

PayPal

Robinhood

Roblox

Palantir

(Teleborsa) - Dopo una prima seduta di settimana in cui i tre principali indici hanno mostrato marginali rialzi, i future USA indicano chee ancora su livelli record. L'attenzione degli investitori è ancora rivolta alle trimestrali, mentre cresce l'attesa per il dato sull'inflazione USA che sarà diffuso domani. Tra le maggiori aziende che riportano i loro risultati periodici, domani tocca ae giovedìIl contratto sulperde lo 0,23% a 36.347 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un ribasso dello 0,11% a 4.696 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,12% a 16.354 punti.Sul, la giornata prevede un solo dato significativo: il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) diffonde i dati sui prezzi alla produzione. Domani il Bureau of Labour Statistics (BLS) pubblica quelli sui prezzi al consumo, con le attese per un ulteriore incremento dell'inflazione.Tra ici sono(ha annunciato che si dividerà in 3 società quotate , con focus su aviazione, sanità ed energia),(ricavi sotto le attese nel terzo trimestre e guidance deludente),(sono stati violati i dati di milioni di utenti),(trimestrale oltre le attese), Coinbase (criptovalute su nuovi record ) e(ricavi oltre le attese e utili in linea col consensus nell'ultimo trimestre).