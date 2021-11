Tenaris, Credit Suisse alza target price e conferma "Underperform"

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella fornitura globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, portandolo a 8,2 euro (da 7,3 euro) e ha confermato ilsul titolo a "Underperform". Anche se i risultati del terzo trimestre sono stati "leggermente migliori" delle previsioni degli analisti della banca svizzera,Credit Suisse, che ha aggiornato le previsioni sugli utili.Leper il 2021 e il 2022 sono state riviste al rialzo del 16-17%, rispettivamente, a 1,3 miliardi e 1,4 miliardi di dollari, mentre i margini EBITDA nel quarto trimestre del 2021 dovrebbero rimanere stabili a circa 22%, trainati principalmente dal Nord America. Gli analisti continuano comunque "a". Per il mercato globale degli OCTG sono previsti tassi di utilizzo inferiori al 45% almeno fino al 2025.Intanto,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 10,99 e primo supporto stimato a 10,81.