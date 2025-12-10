Milano 13:26
43.441 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:26
9.669 +0,28%
Francoforte 13:26
24.073 -0,37%

Snam, Bernstein alza giudizio a "Market perform" e target price a 5,8 euro

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Snam che presenta una flessione dell'1,04% allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero listino.

Le azioni non riescono a beneficiare della promozione giunta da Bernstein a "Market perform" con target price a 5,8 euro.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend dell'utility rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Snam. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,557 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,523. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,507.
