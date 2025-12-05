SIX, André Helfenstein nominato presidente

(Teleborsa) - Il board di, gruppo che gestisce la Borsa svizzera e quella spagnola, hacon effetto dal 1° gennaio 2026. Come annunciato a maggio 2025, Thomas Wellauer (eletto presidente di SIX nel 2020) ha deciso di non ricandidarsi all'assemblea generale annuale del 2026.André Helfenstein èe vanta una vasta esperienza di leadership a livello nazionale e internazionale. Dal 2020 al 2024 è stato CEO di Credit Suisse (Switzerland) SA e responsabile delle attività svizzere del gruppo. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali senior in attività con clienti privati, aziendali e istituzionali da quando è entrato in Credit Suisse nel 2007. Ha inoltre trascorso oltre un decennio presso Boston Consulting Group, dove è stato Partner e Managing Director."SIX- ha commentato André Helfenstein - Insieme al Board of Directors e all'Executive Board, mi concentrerò sul proseguimento dello sviluppo di SIX, rafforzando costantemente i nostri servizi e la nostra infrastruttura e offrendo ai nostri clienti e azionisti un chiaro valore aggiunto".