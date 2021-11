Enel X, Cogenio acquisisce 60% Termica Colleferro

(Teleborsa) - Favorire lan unper il Lazio, con insediamenti produttivi di rilevanza internazionale: con questo obiettivo,società partner di Enel X, è infatti risultata aggiudicataria delnell’ambito della procedura d’asta pubblica curata dal Tribunale di Bologna. Ildi Termica Colleferro fa capo ad Avio, azienda leader nel settore della propulsione spaziale e uno dei principali gruppi industriali del distretto del basso Lazio. La centrale termica di Colleferro è costituita da un gruppo di generazione che eroga una potenza termica di circa 82 MW e una potenza elettrica di 44 MW. Il closing dell’operazione è previsto per la fine dell’anno.L’acquisizione di- si legge nella nota - "rafforza ulteriormente la partnership tra la energy service company Cogenio e la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica. Il progetto porterà evidenti benefici ambientali per il territorio e la collettività: i due partner stanno lavorando a un piano industriale i cui obiettivi strategici prevedono azioni mirate per sostenere la decarbonizzazione del sito e aumentare l’efficienza energetica e produttiva degli impianti anche con l’obiettivo di supportare la riduzione delle tariffe energetiche per i clienti finali di Termica Colleferro"."Siamo estremamente soddisfatti di poter contribuire insieme al nostro partner Enel X alla svolta green di un sito caratterizzato da sempre dalla presenza di realtà industriali di rilevanza internazionale. Il nostro impegno sarà finalizzato a proporre soluzioni in grado di aumentare l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli impianti per accelerare la transizione energetica con evidenti benefici per il territorio e la collettività", affermaamministratore delegato e direttore generale di Cogenio."Insieme a Cogenio, siamo attivi per proporre soluzioni avanzate in grado di ottimizzare i consumi di energia dei siti produttivi, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale", ha dichiaratoResponsabile Enel X Italia "Con l’acquisizione di Termica Colleferro garantiamo al sito lazialeoltre alla riduzione di emissioni climalteranti nell’atmosfera. Enel X vuole continuare a giocare un ruolo da protagonista accelerando il processo di transizione energetica in atto in Italia e a livello globale".