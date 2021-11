Health Italia acquista azioni proprie e conclude il programma

Health Italia

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 30 luglio 2021, ha comunicato che l'8 novembre 2021,, pari allo 0,08% del capitale sociale, al prezzo medio di 1,695 euro per azione per uncomplessivo diA seguito degli acquisti comunicati sopra, al 9 novembre, Health Italia detiene 280.588 azioni ordinarie proprie, pari all'1,47% del capitale sociale.La Società ha comunicato che con l’operazione di acquisto sopra indicata si è, attuato nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 luglio 2021.Nel corso del programma, tra il 27 ottobre e l’8 novembre 2021, sono state acquistate 95.000 azioni proprie (pari allo 0,5% del capitale sociale), al prezzo medio di 1,6922 euro per azione, per un controvalore complessivo di 160.772,9 euro.Alla chiusura del programma Health Italia detiene in portafoglio 280.588 azioni proprie, pari all’1,47% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto,registra una flessione dello 0,24% rispetto alla vigilia, e si attesta a 1,694 euro.