WEC Italia, Loretana Cortis nuova Vicepresidente

(Teleborsa) - Si è riunito oggi il Consiglio Direttivoche ha approvato all'unanimità la designazione da parte didiin qualità di Consigliere e Vicepresidente WEC Italia.Cortis è direttore della Comunicazione del Marketing, dei Rapporti Istituzionali e della Sostenibilità di Saipem e nella precedente esperienza professionale è stata responsabile delle Relazioni Istituzionali nel gruppodove è entrata nelLaureata in Giurisprudenza, ha maturato qualificate esperienze in aziende private operanti nel settore finanziario e del turismo curando le relazioni esterne e gli affari generali e presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dove ha, tra l’altro, contribuito all’attività dell’Unità Antipirateria.Con questa nomina,amplia sempre più ladel proprio board ed accoglie la prima Vicepresidente donna nella storia dell'Associazione.