BAT Italia, Simone Masè nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Finanza
(Teleborsa) - Il Cda di BAT Italia, realtà leader nel settore dei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, ha nominato Simone Masè quale nuovo Presidente e Amministratore Delegato della società. La nomina diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2026.

Masè subentra a Fabio de Petris con l'obiettivo di proseguire il percorso di trasformazione e di rafforzamento della leadership di BAT in Italia, in piena coerenza con la strategia globale del Gruppo e con la visione 'A Better Tomorrow'. Tale avvicendamento si inserisce in un più ampio programma di evoluzione aziendale che vedrà de Petris assumere, a partire dal prossimo gennaio, un incarico a livello europeo sempre all'interno del gruppo BAT. Andrea Di Paolo mantiene invece la carica di Vicepresidente di BAT Italia.

Il suo ingresso in azienda arriva in un momento cruciale per BAT Italia, impegnata in un profondo percorso di trasformazione verso le nuove categorie di prodotti senza fumo, come i sacchetti di nicotina a marchio Velo e l'innovativo prodotto scalda stick gloTM Hilo. Si tratta di prodotti di punta del Gruppo, realizzati nel polo produttivo di Trieste e contraddistinti dal fregio del Made in Italy, che richiedono continui investimenti in scienza e innovazione tecnologica, oltre allo sviluppo di un ecosistema aziendale sostenibile in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato e degli stakeholder.

In Italia l'azienda conta oltre 800 dipendenti con un fatturato nel 2024 di circa 700 milioni di euro.
