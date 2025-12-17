BAT Italia, Simone Masè nuovo Presidente e Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Cda di BAT Italia, realtà leader nel settore dei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, ha nominatoquale nuovodella società. La nomina diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2026.Masè subentra acon l'obiettivo di proseguire il percorso di trasformazione e di rafforzamento della leadership di BAT in Italia, in piena coerenza con la strategia globale del Gruppo e con la visione 'A Better Tomorrow'. Tale avvicendamento si inserisce in un più ampio programma di evoluzione aziendale che vedrà de Petris assumere, a partire dal prossimo gennaio, unsempre all'interno del gruppo BAT.mantiene invece la carica diIl suo ingresso in azienda arriva in un momento cruciale per BAT Italia, impegnata in un profondo percorso di, come i sacchetti di nicotina a marchio Velo e l'innovativo prodotto scalda stick gloTM Hilo. Si tratta di prodotti di punta del Gruppo, realizzati nel polo produttivo di Trieste e contraddistinti dal fregio del Made in Italy, che richiedono continui investimenti in scienza e innovazione tecnologica, oltre allo sviluppo di un ecosistema aziendale sostenibile in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato e degli stakeholder.In Italia l'azienda conta oltre 800 dipendenti con un fatturato nel 2024 di circa 700 milioni di euro.