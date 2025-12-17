BAT Italia, Simone Masè nuovo Presidente e Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Cda di BAT Italia, realtà leader nel settore dei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, ha nominato Simone Masè
quale nuovo Presidente
e Amministratore Delegato
della società. La nomina diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2026.
Masè subentra a Fabio de Petris
con l'obiettivo di proseguire il percorso di trasformazione e di rafforzamento della leadership di BAT in Italia, in piena coerenza con la strategia globale del Gruppo e con la visione 'A Better Tomorrow'. Tale avvicendamento si inserisce in un più ampio programma di evoluzione aziendale che vedrà de Petris assumere, a partire dal prossimo gennaio, un incarico a livello europeo
sempre all'interno del gruppo BAT. Andrea Di Paolo
mantiene invece la carica di Vicepresidente di BAT Italia
.
Il suo ingresso in azienda arriva in un momento cruciale per BAT Italia, impegnata in un profondo percorso di trasformazione verso le nuove categorie di prodotti senza fumo
, come i sacchetti di nicotina a marchio Velo e l'innovativo prodotto scalda stick gloTM Hilo. Si tratta di prodotti di punta del Gruppo, realizzati nel polo produttivo di Trieste e contraddistinti dal fregio del Made in Italy, che richiedono continui investimenti in scienza e innovazione tecnologica, oltre allo sviluppo di un ecosistema aziendale sostenibile in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato e degli stakeholder.
In Italia l'azienda conta oltre 800 dipendenti con un fatturato nel 2024 di circa 700 milioni di euro.