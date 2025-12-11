BEI-STM, accordo da 1 miliardo di euro per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
e STMicroelectronics
hanno firmato un accordo di finanziamento
da 500 milioni di euro
per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Si tratta della prima tranche
di una linea di un più ampio pacchetto di finanziamento da 1 miliardo di euro recentemente approvato dalla BEI a favore di STMicroelectronics, uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori
con una solida presenza in Europa – in particolare in Italia, Francia e Malta – e attivo nei mercati automotive, industrial, personal electronics e infrastrutture di comunicazione.
Dal 1994, la BEI ha affiancato ST in nove progetti
, per un totale di circa 4,2 miliardi di euro di finanziamento
. Con questa nuova operazione, la BEI sosterrà il programma di investimenti di ST nelle tecnologie e nei dispositivi a semiconduttore innovativi in Italia
e in Francia
, Paesi in cui l'azienda opera con centri di ricerca e sviluppo e siti di produzione in grandi volumi. Circa il 60% dell'accordo è incentrato sulle capacità di produzione in grandi volumi, fra cui i siti fondamentali di Catania, Agrate e Crolles, mentre il restante 40% è destinato alle attività di R&S.
"Guidare l'innovazione nel settore dei semiconduttori è essenziale per garantire all'Europa competitività, resilienza e il raggiungimento degli obiettivi climatici. Con questo accordo, la BEI conferma il proprio impegno a sostenere le industrie strategiche funzionali alle transizioni verde e digitale che contribuiscono inoltre a rafforzare la sovranità tecnologica europea", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti
, Vicepresidente della BEI.
"ST continua a impegnarsi per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, e questo importante finanziamento della BEI mira a sostenere i nostri investimenti in attività di R&S sulle tecnologie differenziate e la produzione in grandi volumi nei vari siti in Italia e in Francia – ha commentato JeanMarc Chery
, President & CEO di STMicroelectronics –. La collaborazione pluriennale con la BEI conferma il nostro impegno a garantire la leadership tecnologica europea nel mercato globale dei semiconduttori".
"I semiconduttori sono al cuore delle economie moderne e sono alla base di un'infinità di tecnologie, dai veicoli elettrici all’infrastruttura digitale. Finanziando gli investimenti di ST in ricerca e produzione avanzata, la BEI aiuta l’'Europa a garantirsi tecnologie strategiche e a creare occupazione altamente qualificata per il futuro", ha aggiunto Ambroise Fayolle
, Vicepresidente della BEI.
L'accordo annunciato oggi fa seguito alla visita della scorsa settimana di una delegazione
di alto livello della BEI, guidata dai Vicepresidenti Gelsomina Vigliotti e Ambroise Fayolle, presso il sito ST di Catania
, dove un impianto all'avanguardia che copre l’intera catena del valore del carburo di silicio (SiC) beneficerà in particolar modo del sostegno finanziario della Banca dell'UE.