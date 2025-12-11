BEI-STM, accordo da 1 miliardo di euro per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Lahanno firmato undaper rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Si tratta delladi una linea di un più ampio pacchetto di finanziamento da 1 miliardo di euro recentemente approvato dalla BEI a favore di STMicroelectronics, uno dei principali produttori mondiali dicon una solida presenza in Europa – in particolare in Italia, Francia e Malta – e attivo nei mercati automotive, industrial, personal electronics e infrastrutture di comunicazione.Dal 1994, la BEI ha affiancato ST in, per un totale di circa. Con questa nuova operazione, la BEI sosterrà il programma di investimenti di ST nelle tecnologie e nei dispositivi a semiconduttore innovativi ine in, Paesi in cui l'azienda opera con centri di ricerca e sviluppo e siti di produzione in grandi volumi. Circa il 60% dell'accordo è incentrato sulle capacità di produzione in grandi volumi, fra cui i siti fondamentali di Catania, Agrate e Crolles, mentre il restante 40% è destinato alle attività di R&S."Guidare l'innovazione nel settore dei semiconduttori è essenziale per garantire all'Europa competitività, resilienza e il raggiungimento degli obiettivi climatici. Con questo accordo, la BEI conferma il proprio impegno a sostenere le industrie strategiche funzionali alle transizioni verde e digitale che contribuiscono inoltre a rafforzare la sovranità tecnologica europea", ha dichiarato, Vicepresidente della BEI."ST continua a impegnarsi per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, e questo importante finanziamento della BEI mira a sostenere i nostri investimenti in attività di R&S sulle tecnologie differenziate e la produzione in grandi volumi nei vari siti in Italia e in Francia – ha commentato, President & CEO di STMicroelectronics –. La collaborazione pluriennale con la BEI conferma il nostro impegno a garantire la leadership tecnologica europea nel mercato globale dei semiconduttori"."I semiconduttori sono al cuore delle economie moderne e sono alla base di un'infinità di tecnologie, dai veicoli elettrici all’infrastruttura digitale. Finanziando gli investimenti di ST in ricerca e produzione avanzata, la BEI aiuta l’'Europa a garantirsi tecnologie strategiche e a creare occupazione altamente qualificata per il futuro", ha aggiunto, Vicepresidente della BEI.L'accordo annunciato oggi fa seguito alla visita della scorsa settimana di unadi alto livello della BEI, guidata dai Vicepresidenti Gelsomina Vigliotti e Ambroise Fayolle, presso il sito ST di, dove un impianto all'avanguardia che copre l’intera catena del valore del carburo di silicio (SiC) beneficerà in particolar modo del sostegno finanziario della Banca dell'UE.