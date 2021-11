SECO avvia un programma di acquisto di azioni proprie

SECO

sostegno della liquidità ed efficienza di mercato;

impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate;

conservazione e successivi utilizzi, ivi incluso: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, con altri soggetti da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della società o prestiti obbligatori con warrant

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha stabilito, oggi 11 novembre, di dareall'attuazione di una decorrere dall'1 dicembre 2021.In particolare il Piano di Buyback, avente ad oggetto, corrispondenti a circa il 3,3% del totale delle azioni SECO attualmente in circolazione, e il cuiè stato stabilito in, avrà, fermo restando che il suddetto Piano di Buyback potrà essere attuato parzialmente, interrotto e/o revocato in qualsiasi momento.Il Piano di Buyback persegue le seguenti finalità:La Società ha specificato che potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance dicon un ribasso del 3,60%, portandosi a 8,29 euro.