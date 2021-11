Patto Stabilità, riforma entra nel vivo

(Teleborsa) - Ladovrebbe puntare ae contro ciclicità delle politiche di bilancio, mentre "l'esperienza degli ultimi 20 anni mostra che l'area euro ha sofferto sia di problemi di sostenibilità, in alcuni Paesi, sia di politiche economiche procicliche, questo sia durante leLo ha affermato il Capo economista della BCE,nel suo intervento al webinar sul futuro delle regole sui conti pubblici comunitario organizzato dalla DG Ecfin della Commissione europea. Questi due aspetti sono tra loro interconnessi: "non è possibile rispondere in maniera anticiclica a unose ci sono dubbi di- ha spiegato.E al tempo stesso laad agire in maniera anticiclica nelle fasi nelle fasi di forte performance dell'economia, in modo da ridurre livelli di debito e costruire margini di bilancio". Invece "è chiaramente evidente la natura della politica di bilancio dell'area euro durante fasi consistenti dei primi due decenni" della valuta unica.L'intervento di Lane è stato pubblicato dalla Bce, che negli anni scorsi ha rafforzato le regole su trasparenza e disclosure sui discorsi tenuti dai componenti del Comitato esecutivo. Allo stesso convegno sono intervenuti anche il commissario europeo all'economia,, e il vice presidente della commissione,, i cui discorsi non sono invece stati divulgati dall'esecutivo Ue.