Zurich Bank: 15 ingressi rafforzano la rete da settembre

(Teleborsa) - Continua a crescere la, che nell'ultimo trimestre del 2025 ha visto l'ingresso di 15 nuovi professionisti e vede un incremento di oltre 235 consulenti finanziari dalla nascita della Banca. Un risultato che testimonia la volontà della Banca di consolidare la propria presenza su tutto il territorio nazionale e di investire in persone e professionisti di valore.Per, guidata dafanno il loro ingresso; mentre l'Area Nord Est, sotto la guida disi amplia con l'arrivo di, coordinata dasi rafforza con; mentre per l'Area Emilia, guidata da, entra a far parte del team, affidata alla guida di, accoglie quattro nuovi professionisti:L'Area Sud guidata dasi amplia con gli ingressi died; mentre nell'Area diretta daentra. Infine, entra a far parte della squadra di Zurich Bank, a diretto riporto della sede centrale."La crescita della nostra rete di consulenza finanziaria – afferma– conferma la centralità che attribuiamo alle persone e alle loro competenze nell'evoluzione del modello consulenziale di Zurich Bank e l'ingresso di quindici nuovi professionisti in questi ultimi mesi del 2025 rafforza la nostra presenza su tutto il territorio nazionale e ci permette di essere ancora più vicini ai clienti. A testimonianza della crescita e dell'attrattività di Zurich Bank nel settore della consulenza, da ottobre 2022 abbiamo accolto oltre 235 consulenti finanziari nella nostra squadra. Questo traguardo riflette il nostro impegno a creare un ambiente professionale dinamico, dove le persone sono al centro e le competenze vengono valorizzate ogni giorno. Zurich Bank si conferma così come punto di riferimento nel panorama finanziario italiano, capace di attrarre talenti e offrire opportunità di crescita e sviluppo".