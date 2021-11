Iveco, ad Amazon 1.064 veicoli commerciali S-WAY a gas naturale

Cnh Industrial

(Teleborsa) -, brand di, fornirà ad Amazon 1.064alimentati aa supporto delle proprie attività europee.ha già preso in consegna il primo lotto di 216 unità di Iveco S-WAY Cng (gas naturale compresso), che sarà gestito dai suoi partner in Europa, mentre sono state ordinate altre 848 unita' con consegne che inizieranno a metà del 2022 (per un ordine complessivo di 1.064 mezzi).Questi 1.064 veicoli commerciali pesanti montano i propulsoria gas naturale e sono equipaggiati con serbatoi da 1052 litri, i più capienti in assoluto, con un'autonomia prevista di 620 km tra un rifornimento e l'altro. Le 848 unità ordinate per il 2022 includeranno anche Iveco Driver Pal, l'assistente vocale di bordo del brand con funzionalità Amazon Alexa. "Siamo all'avanguardia nelle tecnologie della propulsione a gas naturale da 25 anni e abbiamo sviluppato soluzioni che consentono agli operatori di ridurre sensibilmente le emissioni fin da oggi", ha commentato, Ceo designato di Iveco Group. "La collaborazione con leader globali come Amazon è una testimonianza delle capacità dei nostri prodotti innovativi e del nostro tenace impegno verso l'obiettivo della decarbonizzazione del settore dei trasporti entro il 2050"."Iveco - ha proseguito - continua a essere l'apripista nei motori aalimentati con, l'unica soluzione praticabile già disponibile su larga scala sul mercato per la riduzione delle emissioni. Non va dimenticato che un camion a gas naturale compresso alimentato a biometano può abbattere le emissioni di CO2 anche del 95% (misurando il cosiddetto ciclo well-to-wheel della CO2 ovvero dal pozzo alla ruota), contribuendo così efficacemente al processo di".