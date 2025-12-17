AI, grandi manovre sui chip: OpenAI tratta con Amazon, Google accelera contro Nvidia

Amazon

Microsoft

Alphabet

Nvidia

Meta

(Teleborsa) -sarebbe in trattative conper un potenziale investimento da oltree per un accordo legato all’utilizzo deididel gruppo di Seattle. A riferirlo è il sito di notizie tecnologiche The Information, citando fonti coinvolte nei colloqui. Le discussioni arrivano dopo che OpenAI ha completato a ottobre una ristrutturazione societaria e ha formalizzato i dettagli dellacon, primo investitore della startup, che ha lasciato al Ceo,, la libertà di raccogliere nuovi capitali e collaborare con aziende dell’intero ecosistema dell’IA.Il mese scorso OpenAI ha inoltre firmato conun accordo per l’acquisto diperParallelamente,intensifica gli sforzi per rendere il proprioper l’intelligenza artificiale più compatibile con il software più diffuso del settore, nel tentativo di sfidare la posizione dominante dinel mercato del calcolo AI. Secondo quanto riportato da Reuters, l’iniziativa interna denominata "" mira a ottimizzare le Tensor Processing Units diper l’esecuzione di, il framework open source sviluppato originariamente dae diventato uno standard globale per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale.Finora le TPU di Google erano principalmente ottimizzate per, il framework interno dell’azienda, creando però un collo di bottiglia per iche hanno costruito le proprie infrastrutture su PyTorch. Con TorchTPU, Google starebbe riallocando risorse ingegneristiche per rendere i propri chip più accessibili all’ecosistema PyTorch, rafforzando così l’attrattività della divisione cloud e cercando di ridurre il vantaggio competitivo di Nvidia legato al