MutuiOnline, Equita riduce target price e conferma "Buy"

(Teleborsa) -ha ridotto ilsul, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, portandolo a 50 euro (da 52 euro) e ha confermato ilsul titolo a "Buy". "Nonostante unaprevista per la fine del 2021 e l'inizio del 2022, manteniamo il nostro rating "Buy" - scrivono gli analisti - sulla base di solide prospettive future". L'attesa debolezza dei prossimi mesi si deve principalmente al calo dei volumi/transazioni di mutui, non completamente compensato da maggiori commissioni ricevute dalla società e dalle maggiori quote di mercato.Tra i motivi per rimanere ottimisti sul futuro di MutuiOnline vengono citati: l'aumento strutturale dell'utilizzo dei canali remoti, a beneficio della divisione Broking nel lungo periodo; l'abolizione delle restrizioni e la ripresa economica del Paese; lein Italia per il prossimo futuro, dopo la normalizzazione dei mutui; nuovi prodotti e servizi per favorire la penetrazione nel mercato; la posizione di leadership di MutuiOnline nella maggior parte dei segmenti in cui opera, conEquita si aspetta che la società chiuda l'anno condi 317,6 milioni di euro, undi 90,5 milioni di euro e undi 52,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 339,5 milioni di euro, 104,2 milioni di euro e 62,8 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 358,6 milioni di euro, un EBITDA di 110,7 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 68,8 milioni di euro.