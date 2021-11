Soluzione Tasse acquisisce partecipazione nella startup fintech Bflows

Soluzione Tasse

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella consulenza aziendale alle PMI italiane e quotato da inizio novembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto una porzione dell'per complessivi 500.000 euro, e offerto al pubblico sulla piattaforma online di equity crowdfunding "200crowd.com", con una valorizzazione pre-money pari a 3.001.275,86 euro. L'operazione è stata portata a termine con la controllata Xriba, che ha acquisito unacon una sottoscrizione pari a 139.000 euro.Bflows è una startup fintech fondata nel giugno 2017 e che ha sviluppato una soluzione per la gestione del capitale circolante e lo smobilizzo dei crediti commerciali senza necessità di accesso al credito, basata su AI e network analysis unica sul mercato. Contestualmente, Xriba e i soci fondatori e manager di Bflows Roberto Spano, Nicola Pirina, Carlo Mancosu e Cesare Ravaglia hanno sottoscritto unper il quale Xriba potrà, fino ad acquisirne la maggioranza del capitale."Con Bflows aggiungiamo un altro importante tassello all'offerta che siamo in grado di garantire ai nostri clienti, rendendo la consulenza di Soluzione Tasse alle PMI ancora più completa e innovativa - ha commentato il- Da sempre attenti alle nuove opportunità presenti sul mercato, questo accordo si inserisce perfettamente nel nuovo percorso di crescita e sviluppo nel segno dell’innovazione tecnologica, che da sempre è al centro della nostra idea di consulenza aziendale".La collaborazione con Blows, spiega Soluzione Tasse in una nota, permetterà di incrementare i margini vendendo un ulteriore servizio a valore aggiunto alla clientela già acquisita dal gruppo Soluzione Tasse e accelerare la sua penetrazione sul mercato della consulenza, potendo offrire i suoi servizi alle migliaia di aziende che utilizzeranno la piattaforma. Inoltre, le, permettendo alle oltre 2.500 aziende che ad oggi lo utilizzano di regolare il pagamento delle proprie fatture tramite Bflows già al momento dell'emissione.