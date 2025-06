NEXT4 acquisisce Ecubit per accelerare l’innovazione nei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione e la sanità

(Teleborsa) -, holding di investimento qualificata e piattaforma di innovazione dedicata a startup e PMI ad alto potenziale, annuncia il suo ingresso dinel capitale di, PMI innovativa attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione e il settore sanitario. Questarappresenta un tassello fondamentale nella strategia di NEXT4, orientata a valorizzare competenze distintive in ambito Data Management, digitalizzazione della sanità pubblica e piattaforme software per la PA, in linea con le direttrici del PNRR e dei grandi programmi di trasformazione digitale in corso.Fondata nel 2016,si è distinta per la capacità di integrare ricerca applicata, sviluppo software e partecipazione a grandi progetti nazionali. Cona Roma, Napoli, Bari e Cosenza, l’azienda ha consolidato la propria posizione grazie a progetti di rilievo come la piattaforma sanitaria BTP – Bio Therapy Progress, adottata dalla ASL di Viterbo, e all’aggiudicazione di importanti Accordi Quadro Consip in materia di Data Management e servizi applicativi in ottica cloud, insieme a player nazionali e internazionali. Dal marzo 2024, Ecubit è iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese come PMI Innovativa.Secondo, CEO di NEXT4, "l’ingresso di Ecubit nel nostro ecosistema rappresenta un passo significativo per Next4. Abbiamo trovato in Ecubit un team di eccellenza, guidato da valori condivisi e da una visione chiara del futuro. Sosterremo l’azienda nel percorso di crescita, espansione e innovazione, mettendo a disposizione le competenze e le sinergie del nostro network"."Questa operazione costituisce una tappa strategica nel nostro percorso di crescita e consolidamento. Ecubit possiede un know-how distintivo e una forte capacità di execution in contesti ad alta complessità. La nostra visione comune è quella di creare sinergie operative e tecnologiche per sviluppare soluzioni sempre più innovative", ha aggiunto, Presidente del Consiglio di Amministrazione Ecubit.Per il 2025, Ecubit prevede una crescita deidel 12%, spinta dall’entrata a regime dei progetti già avviati e dall’ulteriore rafforzamento delle proprie linee di offerta. Le parti stanno definendo unaper lo sviluppo di nuove soluzioni software verticali e il potenziamento delle attività in ambito. L’operazione sarà completata formalmente con l’approvazione e il deposito del bilancio 2024, previsto per giugno 2025.