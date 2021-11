Banche, JPMorgan è la più importante dal punto di vista sistemico

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -è stata confermata ancora una volta come. La classifica è stata stilata, come ogni anno, dal Financial Stability Board (FSB) insieme al Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), che individua gli, ovvero le banche "troppo grandi per poter fallire". La decisione di identificare le banche sistemiche è stata presadel 2007-2008 e dentro questa definizione rientrano quegli istituti che hanno una dimensione notevole, un alto grado di interconnessione, la mancanza di sostituti o infrastrutture finanziarie prontamente disponibili per i servizi che tali banche forniscono, un'operatività internazionale ed elevata complessità.Le, le stesse della lista 2020, sono suddivise su quattro livelli, con; nel quinto livello, il più alto, non rientra nessun istituto. L'anno scorso JPMorgan condivideva la terza fascia con HSBC e Citigroup, mentre ora si trova da sola un gradino sopra (in cui è chiamata a detenere 2,5 punti percentuali di capitale aggiuntivo). Essere inclusi nella classifica comporta infatti il dover detenere capitale aggiuntivo e sottoporsi a una supervisione più intensa.Nella classifica di quest'anno,: JPMorgan Chase è passata dalla fascia 3 alla fascia 4, BNP Paribas è passata dalla fascia 2 alla fascia 3 e Goldman Sachs è passata dalla fascia 1 alla fascia 2.Nellarientrano ora BNP Paribas, Citigroup e HSBC. Nellaci sono Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG. Nellaci sono Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit e Wells Fargo.