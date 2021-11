L'export tocca nuovi record. Alfonso (Simest): "Futuro è adesso, digitale e sostenibile"

(Teleborsa) -si è rivelato undell'Italia, recuperando con un anno d'anticipo i livelli pre-Covid e raggiungendo unadi euro. Un riposizionamento che ha accresciuto le quote di mercato delle PMI italiane e getta le basi per la crescita futura del Made in Italy.In questo quadro positivo si inseriscono le- a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) -nei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica. Risorse che giungono alle imprese italiane tramite il, riaperto il 28 ottobre. Il Fondo del valore di 1,2 miliardi ha ricevuto sinoradi euro, per finanziare l'internazionalizzazione delle PMI a tassi agevolati (vicini allo zero) e con un contributo a fondo perduto del 25% (che arriva al 40% per le imprese del Sud). Iprevisti per quest'anno dovranno essere distribuiti entro il 31 dicembre 2021.Se ne è parlato all'evento "Il PNRR a sostegno dell’export", cui ha partecipato in collegamento da Dubai il Ministro degli Esterie da Roma la Ministra per il Sud e la Coesione territorialee l'Amministratore delegato di Simest. Fra i partecipanti all'evento, che è servito per fare il punto sull'export e le opportunità del Made in Italy ha partecipato anche la Vicepresidente di Confindustria per l’InternazionalizzazioneIlha voluto mettere l'accento sul, firmato a giugno 2020, e sull'ed ha ricordato che "l'export del Made in Italy, non solo è tornato ai livelli pre-Covid, ma ha superato i volumi record registrati nel 2019, anno del boom delle esportazioni italiane". Il titolare della Farnesina ha voluto fare un bilancio dell'andamento delleed ha parlato dinei primi nove mesi del 2021, rispetto ai 356 dello stesso periodo del 2019. Il Ministro ha parlato di "un'occasione di assoluto rilievo" per la ripresa ed annunciato una nuova iniziativa strategica, unadel valore di 50 milioni che, per sostenere l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale e l'export italiano nei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.Laha voluto ricordare l'importanza delloe della necessità di "irrobustire il tessuto economico del Mezzogiorno e mettere le PMI del Sud in condizioni di competere" sui mercati internazionali,non ultimi quelliche acuiscono la distanza da porti ed aeroporti. Di qui la necessità di azzerare i divari e le distanze fisiche e tecnologiche, che impediscono alle imprese del Sud di inserirsi nei traffici internazionali, e di icosì come sullaad alta deperibilità provenienti dal sud Italia.. Con queste parolesi è rivolto alle PMI italiane, invitandole ad approfittare degli strumenti messi a disposizione per l'internazionalizzazione, l'innovazione e la sostenibilità delle PMI italiane. Alfonso ha voluto ricordare che ilche usa gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo è, raggiungendo quota, e questo è frutto del Patto per l'export ed anche della rinnovata fiducia delle PMI. Il successo del Fondo 394 - ha sottolineato il manager - è un "segnale che il nostro sforzo va nella direzione sperata", ma le risorse "sono ancora lontane dall'esaurirsi e, non sfruttare questa opportunità, significherebbe accumulare ritardi".La Vicepresidente di Confindustria per l'innovazioneha voluto porresulla necessità di unaverso uno strumento che - ha affermato - rappresenta un fondamentale sostegno alla piccola industria ed ha un impatto positivo sulla crescita delle imprese e sull'occupazione.