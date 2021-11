Panetta (BCE): riduzione drastica acquisti equivarrebbe a politica monetaria restrittiva

(Teleborsa) - "L'aumento del numero di infezioni e l'introduzione di nuove restrizioni legate alla pandemia in alcuni Paesi dell'area euro indicano che la pandemia non è ancora finita" e quindi "". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in un discorso a Sciences Po. "Gli acquisti netti di attività continueranno a essere un ingrediente essenziale della nostra posizione di politica monetaria anche se il programma di acquisto di emergenza pandemico dovesse terminare - ha aggiunto -per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, evitando un aumento indesiderato e prematuro dei tassi di interesse a lungo termine".Le aspettative del mercato sono un per un rallentamento degli acquisti nell'ambito de Pandemic emergency purchase programme (PEPP) da 1.850 miliardi di euro a partire dal prossimo mese, ma c'è meno certezza sulla forma in cui l'istituzione di Francoforte continuerà ad acquistare bond dopo la fine del PEPP a marzo. "Poter continuare a trasmettere i nostri impulsi politici a tutta l'area euro,", ha detto oggi Panetta.Secondo l'economista italiano, la corsa dell'inflazione, che ha segnato un +4,1% nell'eurozona lo scorso mese, sarebbe dovuta a "fattori puramente temporanei" e "a shock globali dal lato dell'offerta" che stanno danneggiando l'economia, invece che portare ad un surriscaldamento. ", e minacciare la ripresa applicando misure monetarie restrittive o tollerando passivamente un restringimento indesiderabile delle condizioni finanziarie", ha detto Panetta.Nel corso del suo discorso ha sottolineato che l'80% dell'inflazione attuale "riflette gli, principalmente perché l'area dell'euro è un importatore netto di energia e materie prime. In effetti, l'inflazione complessiva supera l'inflazione generata internamente in una misura mai vista prima". In conclusione, "- ha detto il membro della BCE - Un inasprimento prematuro limiterebbe la spesa prima che la domanda torni in trend. Potremmo finire con un calo della domanda quando l'offerta si normalizza e le scorte si accumulano, con conseguente inflazione e occupazione a medio termine troppo basse".