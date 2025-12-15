Williams (Fed): politica monetaria ben posizionata per il 2026

(Teleborsa) - Per il, la politica monetaria statunitense è ben calibrata per affrontare il prossimo anno, dopo la riduzione dei tassi di interesse decisa la scorsa settimana.L’attenzione della Fed resta rivolta al bilanciamento dei rischi: da un lato l’occupazione, dall’altro l’inflazione, che mostra segnali di attenuazione.Il(FOMC) ha portato il tasso di riferimento in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%, con il terzo taglio consecutivo del 2025. La decisione non è stata unanime: tre dissensi hanno evidenziato le divisioni interne, con alcuni membri favorevoli a mantenere i tassi invariati e altri a un taglio più marcato.Williams ha sottolineato che la crescita economica dovrebbe accelerare nel 2026 al 2,25%, rispetto all’1,5% stimato per il 2025, grazie al sostegno della politica fiscale, a condizioni finanziarie favorevoli e agli investimenti in intelligenza artificiale. L’inflazione, secondo le sue previsioni, dovrebbe scendere leggermente sotto il 2,5% nel 2026 e raggiungere l’obiettivo del 2% nel 2027."Dopo un anno di incertezza, inizieremo il 2026 da una posizione di resilienza" ha affermato Williams, aggiungendo che l’economia è pronta a tornare su un sentiero di crescita solida e stabilità dei prezzi. Rispondendo alle domande, ha ribadito che la politica monetaria è ora calibrata per affrontare sia il rischio di inflazione troppo alta sia quello di un mercato del lavoro debole.