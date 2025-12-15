Banca centrale del Pakistan, inaspettata sforbiciata di 50 bp ai tassi di interesse

(Teleborsa) - Lunedì lahadi 50 punti base, al 10,5%. Lo si apprende da una nota diffusa dall'Istituto centrale.Il Comitato di Politica Monetaria ha osservato che l'nel periodo luglio-novembre dell'anno fiscale 2026, sebbene l'inflazione di fondo si stia dimostrando relativamente rigida. Nel complesso, "le prospettive di inflazione rimangono sostanzialmente invariate, principalmente grazie ai prezzi globali delle materie prime relativamente bassi e alle aspettative di inflazione ancorate, in un contesto di politica monetaria prudente".Il Comitato ha inoltre valutato che l', sulla base di un "solido miglioramento degli indicatori chiave ad alta frequenza", tra cui un aumento superiore alle attese della produzione manifatturiera su larga scala nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026.Ciononostante, ha sottolineato la Banca del Pakistan, il ", in particolare per le, il che potrebbe avere alcune implicazioni per le prospettive macroeconomiche".L'odierna mossa di politica monetaria avviene una settimana dopo che il(FMI) haal Pakistan nell'ambito di un programma di sostegno finanziario per il Paese. I finanziamenti del FMI hanno aiutato il governo a ripagare il proprio debito e a rafforzare le riserve valutarie. Secondo il fondo, il programma di prestiti richiede alla banca centrale pakistana di mantenere una politica monetaria rigorosa e basata sui dati per garantire la stabilità macroeconomica.Banca centrale del Pakistan ha inoltre comunicato di prevede che lasi manterrà nella metà superiore dell'intervallo precedentemente previsto, compreso