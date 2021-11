Piaggio, Colaninno: Aprilia vive seconda giovinezza, pensiamo di aumentare personale

gruppo Piaggio





(Teleborsa) - "L'è un linguaggio che nel gruppo vogliamo continuamente ricordare, perché è facile probabilmente avere le idee giuste, ma è difficilissimo trasformarle in realtà". Lo ha detto, responsabile sviluppo e prodotto del, presentando a(l'esposizione internazionale delle 2 ruote) una serie di anteprime con tutti i suoi brand. Ed è proprio l'innovazione a permettere al gruppo di migliorare e rilanciare i suoi veicoli. Per il 2022 il gruppo Piaggio ha presentato alla fiera milanese: Aprilia Tuareg 660, Aprilia Tuono 660 Factory, Aprilia RS 660 Limited Edition, Aprilia SR GT, Moto Guzzi V100 Mandello, Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore, Piaggio 1 e Piaggio 1 Feng Chen Wang, VESPA ELETTRICA.Durante il suo intervento a EICMA, Colaninno ha posto particolare attenzione sul marchio Aprilia, che presenta l'attesa, dedicata all'offroad e ai viaggi e la divertente Tuono 660 nella versione Factory, più potente, leggera e ricca nella dotazione. "Tuareg è un esercizio perfetto, perché racchiude la tecnologia di Aprilia - quindi un telaio e un motore fantastico - ma anche un equilibrio totale", ha sottolineato il manager. ", finalmente, perché dopo tanti anni stiamo, gli investimenti e, perché no, anche la dimensione della fabbrica - ha aggiunto - La gamma si sta completando e nei piani di sviluppo per i prossimi cinque anni avrà ulteriori sorprese. Siamo sulla buona strada".Secondo Colaninno, la, ci possono essere anche veicoli a idrogeno e a carburanti alternativi. Non concentriamoci solo sull'elettricità che è negativa se è da sola". Il gruppo italiano è comunque presente nel segmento con Piaggio 1, che è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore. ", e Piaggio svilupperà la rete di infrastruttura per far sì che in 30 secondo il veicolo possa ripartire carico al 100% - ha spiegato il manager - Questo è possibile perché è un'operazione molto facile: estrai la batteria e inserisci quella carica". La batteria è infatti posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare la ricarica in casa o in ufficio.