TrenDevice lancia servizi di formazione e noleggio per incrementare marginalità

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha deciso di entrare nel mondo della formazione a distanza con la "" e di lanciare il, puntando quindi al mercato Device-as-a-Service. "Con il lancio di questi nuovi servizi la nostra società intende compiere un importante passo in avanti perche ha caratterizzato il primo semestre 2021", ha commentato il CEO e co-fondatore Alessandro Palmisano.TrenDevice Academy è il marchio con cui saranno erogati, sia di contenuto più generico, relativi ad un miglior utilizzo di smartphone, tablet e PC, sia di contenuto più tecnico, finalizzati ad acquisire nuove skill tecniche per l'utilizzo di App per fotografia, video, musica e programmazione. La nuova offerta di noleggio è invece rivolta sia alla clientela privata che aziendale. Il, con prezzi a partire da 9,90 euro al mese, oltre ad una caparra iniziale. È inoltre prevista una formula assicurativa e la possibilità di recedere dal servizio in qualunque momento e utilizzare la caparra come acconto per l’acquisto del device stesso."Sia la TrenDevice Academy che il servizio di noleggio vanno nella direzione di incrementare la redditività della società nei prossimi anni, grazie ai, attesi da queste business line", ha aggiunto Palmisano.