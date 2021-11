Future USA affondano su preoccupazioni per nuova variante

Didi

(Teleborsa) - Dopo essere stato chiuso nella giornata di ieri per la festività del giorno del Ringraziamento, i future USA indicano che. Pesa la scoperta di una nuova variante di coronavirus, chiamata B.1.1529 ed emersa in Sud Africa. Gli scienziati non sanno ancora se sia più trasmissibile o più letale delle precedenti, ma sembra certo il fatto che abbia il maggior numero di mutazioni di qualsiasi ceppo finora identificato.Il contratto sullascia sul terreno il 2,23% a 35.043 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dell'1,71% a 4.627 punti. Il derivato sulsegna un -1,05% a 16.234 punti. Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di spunti significativi. La Borsa americana chiuderà oggi in anticipo (alle 13.30) per il Black Friday.Traci sono, con che le autorità cinesi che avrebbero chiesto alla società di valutare il delisting dal NYSE a causa di timori per la sicurezza, e, dopo che il CEO Elon Musk ha venduto altre azioni del produttore di auto elettriche. Come già successo durante la pandemia, in giornate come queste guadagneranno terreno società come, mentre crolleranno titoli del settore energetico, dei viaggi e delle banche.