Sustainability Day, nel 2020 ACEA ha generato 3,1 miliardi di valore aggiunto

(Teleborsa) - Ilmette in luce che la multiutility romana ha un, in termini di valore creato ed occupazione, ed è fortemente, che costituirà la base su cui costruire il prossimo Piano industriale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. A questo scopo ACEA mantiene un dibattito continuo con tutti gli stakeholders su temi cruciali come la decarbonizzazione, la mobilità sostenibile, la tutela delle risorse idriche e l'economia circolare.Allaa, svoltosi questa mattina presso laè intervenuta anche la Ministra delle Pari Opportunitàche ha voluto porre l'attenzione sull'in questo processo di transizione ecologica e sostenibilePresentato anche unosul contributo di ACEA per la creazione di valore e lo sviluppo sostenibile del Paese. Dalla ricerca emerge che, nel 2020 sono stati gsul PIL e cheda ACEA nenell’intero ciclo economico.“Le sfide poste dalla transizione ecologica richiedono una risposta comune per mettere in campo iniziative ispirate ai più moderni paradigmi dello sviluppo sostenibile, attente non solo all’ambiente ma anche all’impatto sociale", ha sottolineato l’Amministratore Delegato di ACEA, aggiungendo "con investimenti pari a 907 milioni, ACEA si posiziona tra le prime 15 aziende del comparto industriale italiano, con un valore in forte crescita nell’ultimo quinquennio, pari a +14,4% medio annuo”.Analizzando l'attività del Gruppo ACEA nel 2020, il report Ambrosetti mette in lucesull’ambiente e sulla lotta al cambiamento climatico, fra cui l, che roppresenta il 68% del totale prodotto ed ha, pari alla quantità assorbita in un anno da 10,5 milioni di alberi, tre volte quelli attualmente presenti in tutti i capoluoghi italiani. Nel, ACEA è primo player nazionale per numero di abitanti serviti (9 milioni dislocati in 5 regioni), per investimenti (1,7 miliardi di Euro negli ultimi 5 anni) e per chilometri di rete di distribuzione (oltre 53 mila km parei a quattro volte la distanza andata e ritorno tra Roma e New York) ed è impegnata in unattraverso la tutela della risorsa idrica,e il. Sul fronte del trattamento de, infine, ACEA ha lavorato circadi rifiuti, posizionandosi quale operatore di riferimento per l’Italia Centrale.In, la forza lavoro di Acea, composta da, registra la terza performance per crescita occupazionale tra le aziende industriali italiane nell’ultimo quinquennio. Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il contributo occupazionale totale raggiunge i 27.000 posti di lavoro equivalenti: per ogni occupato diretto di Acea si attivano, infatti, 2,5 ulteriori posti di lavoro.