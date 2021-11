Wall Street, volano Moderna e Pfizer con variante

Moderna

Pfizer

(Teleborsa) - La nuova variante del Covid mette le ali ai titoli dei produttori di vaccini. A Wall Street Vola in particolareche balza del 22% seguita dache sale del 7%.Il mercato americano, in generale, risente invece della nuova variante del coronavirus con gli scienziati che stanno ancora determinando se la mutazione, chiamata B.1.1529 ed emersa in Sud Africa, sia più trasmissibile o più letale delle precedenti. Ciò ha già portato alcuni Paesi a limitare i viaggi dal Sudafrica e dai Paesi vicini