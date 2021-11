Future USA positivi. Wall Street prova il rimbalzo

Moderna

Wynn Resorts

Las Vegas Sands

Merck

Citi

Allbirds

Morgan Stanley

Bank of America

(Teleborsa) - Dopo una chiusura di settimana in cui i mercati sono crollati per il timore della variante Omicron, i future USA indicano che. Gli investitori si trovano ad operare in un contesto in cui non è ancora chiaro se la variante scoperta in Sudafrica sarà in grado di mettere a rischio la ripresa delle economie globali. Nella giornata odierna, e in quelle a seguire, è probabile che il settore retail sia al centro dell'attenzione, mentre si cerca di calcolare l'impatto dei volumi di vendita del Black Friday sul settore.Il contratto sulguadagna lo 0,70% a 35.143 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,89% a 4.635 punti. Il derivato sulsegna un +1,11% a 16.203 punti.Sul, la giornata odierna non è particolarmente ricca. Dopo l'Opening Bell, l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR) diffonde i dati sulla vendita di case in corso, mentre la Federal Reserve di Dallas pubblica una valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas.Tra ici sono(ha annunciato che potrebbe lanciare un vaccino riformulato contro la variante Omicron di Covid all'inizio del prossimo anno),(ci sono stati 11 arresti a Macao per presunti collegamenti con il gioco d'azzardo transfrontaliero e il riciclaggio di denaro),(downgrade da parte di),(inizio copertura da parte di).