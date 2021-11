Iren perfeziona acquisizione Bosch Energy

(Teleborsa) -, controllata interamente da Iren, hadel capitale sociale di, operante nel settore dell’efficientamento energetico anche in qualità di(Energy Service Company) nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e privati. L’operazione ha undi circadi euroIl razionale strategico dell’operazione risiede nellasvolte dalle due realtà. IN particolare,ha una forte esperienza sui(contratto di prestazione energetica) per grandi imprese, è attiva nel mercato della cogenerazione, nell'efficientamento energetico del settore terziario, ha competenze nel settore della building automation sia nel campo immobiliare sia in quello sanitario, e completa in tal modo le competenze e la base clienti di Iren Smart Solutions.