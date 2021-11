Scuola, con un positivo in classe niente Dad

(Teleborsa) - "Non ci sarà alcun ritorno inin caso di presenza di un solocontagiato". Lo hanno precisato fonti di governo secondo quanto ha riportato Ansa spiegando che, alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sullain classe. L'agenzia di stampa ha segnalato che verrà pubblicata unada parte dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione.La nota dovrebbe chiarire che solo chi va infarà didattica a distanza, mentre la classe continuerà in presenza. La circolare in procinto di uscire supererà quella emanata ieri. Parallelamente ci sarà l'impegno della struttura commissariale ad effettuare tempestivamente test nelle classi con un caso positivo. In particolare, fonti di governo hanno fatto sapere che la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del"intensificherà le attività dinelle scuole, al fine di potenziare il tracciamento" del Covid, sottolineando che "garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del Governo".Alcuni quotidiani, come Repubblica e Stampa, avevano anticipato la firma di unache stabiliva che i contagi crescono e le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato.