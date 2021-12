Future USA positivi. Focus su dati macro

Salesforce

Crowdstrike

Okta

Splunk

PVH

D.R. Horton

Krispy Kreme

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Dopo un nuovo crollo sui timori della variante Omicron e per le parole di Jerome Powell (FED) sull'inflazione, i future USA indicano che. Nonostante rimangano incertezze legate alla nuova variante scoperta in Sudafrica, l'azionario statunitense mostra rialzi nel pre-market, rimbalzando dal sell-off della sessione precedente e con il focus degli investitori sui dati macroeconomici chiave che saranno diffusi oggi.Il contratto sulguadagna lo 0,91% a 34.796 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dell'1,33% a 4.627 punti. Il derivato sulsegna un +1,55% a 16.385 punti.Sul, la giornata è ricca di dati. Intanto, si è registrato un forte calo delle richieste di mutui settimanali. Prima dell'apertura del mercato, la Automated Data Processing (ADP) pubblica il numero degli occupati nel settore privato in USA. Dopo l'Opening Bell si conosceranno il PMI manifatturiero, le spese per costruzioni, l'ISM manifatturiero e il dato sulle scorte di petrolio.Traci sono(ha comunicato una guidance sotto le attese del mercato),(hanno pubblicato i conti trimestrali dopo la chiusura del mercato di ieri),(downgrade da parte degli analisti),(ha comunicato un capex annuale da 20 a 25 miliardi di dollari fino al 2027).