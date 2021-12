Lavoro, TIM: negli ultimi 3 anni aumenta del 20% soddisfazione dipendenti

(Teleborsa) - Si è appena conclusa l'realizzata insieme alla società Mercer - Sirota, per misurare il. L'indagine, che ha coinvolto gli oltre 40mila dipendenti, – fa sapere Tim in una nota – ha riportato un importante risultato, sia in termini disia in termini diun valore che negli ultimi tre anni è aumentato di 20 punti percentuali superando l'attuale benchmark delle aziende in Italia (73%) e quello internazionale dell’Industry (75%)."Un risultato – commenta la società – che testimonia il grande legame che le persone Tim hanno maturato nei confronti dell'azienda, raggiunto grazie ad un Piano di Azioni pluriennale e ad un ascolto strutturato e continuativo delle persone di Tim. Le iniziative hanno garantito un supporto concreto alla qualità della vita privata e professionale dei collaboratori, consentendo loro di esprimere il proprio potenziale. In questa cornice i progetti di welfare aziendale realizzati dall'azienda, sono considerati un mezzo per incrementare il benessere e migliorare il work-life balance delle persone".Quest'anno Tim, ha inoltre analizzato l'esperienza delle proprie persone anche attraverso il, ottenendo la relativa certificazione dall'istituto internazionale come