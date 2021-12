Abi, Patuelli: urgente aprire riflessione sulla possibilità di prorogare misure di sostegno

(Teleborsa) - Il presidente dell'Abi,, ha chiesto alleeuropee e italiana "una urgente riflessione" sulla possibilità di una proroga delle "misure dia sostegno delle imprese", come moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti visto il colpo di coda del Covid in tutto il Continente. "Qualche mese fa – ha dichiarato Patuelli durante il Rome Investment Forum di Febaf – si riteneva e si sperava che la pandemia potesse essere sconfitta in questo autunno e inverno. Si andava su numeri più limitati di casi e si facevamo ragionamenti nel confronto con l'autunno del 2020, sul fatto che sarebbe andata meglio".In parte sta andando meglio, ha proseguito, "ma ci sono le" e "quello che nell'Ue era stato previsto come misure di finanza straordinaria un anno e mezzo, fa e poi prorogato in autunno-inverno, ecco ora vediamo che sono molto vicine le scadenze". "Mi sono convinto – ha affermato Patuelli – che bisogna aprire una, nei prossimi giorni e non mesi, alla luce dell'aggravamento della situazione pandemica e delleanche di restringimento che vengono decise in Italia, anche con le zone gialle". Riflettere quindi sul prolungare "quando c'era un un clima più ottimistico: bisogna allungare le scadenze della finanza straordinaria. Vedo che la BCE è già impegnata in questa linea e penso che anche gli altri provvedimenti, quelli a sostegno delle imprese debbano avere maggiore respiro"."Le– ha ricordato – terminano al 31 dicembre, ma sulla base di una pandemia ritenuta debellata. E quindi una pandemia che dà nuove forti preoccupazioni pone la questione se debbano concludersi", ha aggiunto.